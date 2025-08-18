Пытавшиеся согреться во время похода в Турции супруги отравились газом и не выжили

Haberler: Супруги отравились угарным газом и не выжили у горы Эрджиес в Турции

Влюбленные не выжили внутри палатки во время похода к подножью самой высокой горы в Центральной Малой Азии. Об этом сообщает издание Haberler.

По данным источника, муж и жена арендовали палатку и отправились на плато Текир у горы Эрджиес в Турции 17 августа. Во время похода пытавшиеся согреться супруги развели огонь в угольной печи и отравились угарным газом.

Родственники туристов сообщили, что те перестали выходить на связь около 22:00. Прибывшие на место происшествия медики констатировали кончину путешественников на месте. Их тела были доставлены в морг государственной больницы Кайсери для вскрытия. Расследование инцидента продолжается.

Ранее пожилая туристка отправилась с мужем на отдых в Турцию и дважды попала под колеса машины. Инцидент произошел на глазах у местных жителей, которые пытались остановить водителя.

