Раскрыт секрет цветущих круглый год домашних орхидей

Садовод Булл: Чтобы орхидея цвела круглый год, ее нужно обрезать и подкармливать

Садовод Милли Булл раскрыла секрет выращивания домашних орхидей, цветущих круглый год. Ее советы опубликовало издание Mirror.

Булл предупредила, что орхидею нельзя поливать слишком часто, корни могут стать слишком влажными и начать гнить — об этом говорят почернение или размягчение корней, увядание листьев и неприятный запах из горшка. «Большинство специалистов рекомендуют поливать орхидею каждые 7-10 дней, но осенью и зимой я поливаю ее всего раз в две недели. В теплые месяцы я стараюсь поливать орхидею раз в неделю», — рассказала она.

Подкормку в почву садовод посоветовала вносить только весной и иногда осенью и обязательно правильно обрезать старые стебли — это гарантирует появление цветоносов. По ее словам, после того, как орхидея отцветает, она срезает стебель чуть выше второго соцветия под старыми цветками. Когда же весь стебель отмирает и становится коричневым и сухим, садовод срезает стебель у основания.

Также Булл обратила внимание на то, что орхидеи предпочитают яркий рассеянный свет, поэтому нужно следить, чтобы они не получили ожоги летом и имели достаточно света зимой. Излишнее перемещение по дому, отметила она, может помешать цветению. «Терпение — один из самых важных уроков, которые я усвоила, ухаживая за орхидеями. Орхидеи растут медленно и нуждаются в нежном уходе. Агрессивная обрезка, чрезмерный полив, перекормка и частое перемещение по дому только навредят им», — заключила она.

