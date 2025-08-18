Забота о себе
13:33, 18 августа 2025

Раскрыт секрет цветущих круглый год домашних орхидей

Садовод Булл: Чтобы орхидея цвела круглый год, ее нужно обрезать и подкармливать
Фото: Mariia Boiko / Shutterstock / Fotodom

Садовод Милли Булл раскрыла секрет выращивания домашних орхидей, цветущих круглый год. Ее советы опубликовало издание Mirror.

Булл предупредила, что орхидею нельзя поливать слишком часто, корни могут стать слишком влажными и начать гнить — об этом говорят почернение или размягчение корней, увядание листьев и неприятный запах из горшка. «Большинство специалистов рекомендуют поливать орхидею каждые 7-10 дней, но осенью и зимой я поливаю ее всего раз в две недели. В теплые месяцы я стараюсь поливать орхидею раз в неделю», — рассказала она.

Подкормку в почву садовод посоветовала вносить только весной и иногда осенью и обязательно правильно обрезать старые стебли — это гарантирует появление цветоносов. По ее словам, после того, как орхидея отцветает, она срезает стебель чуть выше второго соцветия под старыми цветками. Когда же весь стебель отмирает и становится коричневым и сухим, садовод срезает стебель у основания.

Также Булл обратила внимание на то, что орхидеи предпочитают яркий рассеянный свет, поэтому нужно следить, чтобы они не получили ожоги летом и имели достаточно света зимой. Излишнее перемещение по дому, отметила она, может помешать цветению. «Терпение — один из самых важных уроков, которые я усвоила, ухаживая за орхидеями. Орхидеи растут медленно и нуждаются в нежном уходе. Агрессивная обрезка, чрезмерный полив, перекормка и частое перемещение по дому только навредят им», — заключила она.

Ранее председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов подсказал способ избавиться от испанских слизней. По его словам, испанские слизни являются переносчиками паразитов, так что голыми руками их трогать не стоит.

