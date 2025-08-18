Раскрыт страх Зеленского в США

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский боится ареста в США при отказе от условий мира

Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что украинский президент Владимир Зеленский боится ареста в США, если он не примет условия мира американского лидера Дональда Трампа. Об этом Дмитрук написал в своем Telegram-канале.

По мнению Дмитрука, Зеленский сформировал «Коалицию желающих» не только из-за того, что не может самостоятельно принимать решения.

«Главная причина в другом: в США его могут арестовать (если он не пойдет на сделку) на законных основаниях и сразу предъявить несколько пожизненных сроков», — написал он.

Ранее стало известно, что Зеленский вылетел в США на встречу с Трампом. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк.

«Коалиция желающих» выразила готовность направить войска на Украину после прекращения огня. Участники объединения высоко оценили обязательства Трампа предоставить гарантии безопасности Украине.