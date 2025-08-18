Раскрыта стоимость самого дешевого авиабилета в России летом

«Авиасейлс»: Самый дешевый авиабилет в России летом 2025 стоил 947 рублей

Самый дешевый авиаперелет по России летом 2025 года стоил 947 рублей. Цену раскрыли аналитики сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс», их исследование есть в распоряжении ТАСС.

Уточняется, что полет из Сочи в Уфу состоялся через два дня после покупки. Рейс выполнила авиакомпания Nordwind Airlines. За границу выгоднее всех отправился пассажир Qanot Sharq — перелет из Москвы в Ташкент обошелся ему в 1,7 тысячи рублей.

В источнике также говорится, что самые дешевые авиабилеты по России из Москвы были проданы в Санкт-Петербург (1,1 тысячи рублей), Мурманск (1,1 тысячи рублей) и Калининград (1,5 тысячи рублей). Тем временем билет из Санкт-Петербурга в Москву стоил 1,6 тысячи рублей, в Мурманск — 1,7 тысячи рублей, а в Калугу — 2 тысячи рублей.

Ранее россиянам назвали сроки самой выгодной покупки авиабилетов. По данным специалистов, билеты для полета в Москву летом лучше покупать за два-три месяца, а в Китай — всего за две недели.

