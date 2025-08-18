Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:44, 18 августа 2025Путешествия

Раскрыта стоимость самого дешевого авиабилета в России летом

«Авиасейлс»: Самый дешевый авиабилет в России летом 2025 стоил 947 рублей
Алина Черненко

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Самый дешевый авиаперелет по России летом 2025 года стоил 947 рублей. Цену раскрыли аналитики сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс», их исследование есть в распоряжении ТАСС.

Уточняется, что полет из Сочи в Уфу состоялся через два дня после покупки. Рейс выполнила авиакомпания Nordwind Airlines. За границу выгоднее всех отправился пассажир Qanot Sharq — перелет из Москвы в Ташкент обошелся ему в 1,7 тысячи рублей.

В источнике также говорится, что самые дешевые авиабилеты по России из Москвы были проданы в Санкт-Петербург (1,1 тысячи рублей), Мурманск (1,1 тысячи рублей) и Калининград (1,5 тысячи рублей). Тем временем билет из Санкт-Петербурга в Москву стоил 1,6 тысячи рублей, в Мурманск — 1,7 тысячи рублей, а в Калугу — 2 тысячи рублей.

Ранее россиянам назвали сроки самой выгодной покупки авиабилетов. По данным специалистов, билеты для полета в Москву летом лучше покупать за два-три месяца, а в Китай — всего за две недели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал отказ Украины от Крыма и НАТО условием скорого завершения конфликта. На какие уступки готов пойти Зеленский?

    Леопард утащил спящую девочку в кусты

    Звезда «Ералаша» вышла замуж за режиссера

    Мессенджер Max ответил на обвинения в использовании камеры на компьютере

    В Италии высоко оценили одно качество Путина

    Стало известно о концентрации ВСУ у госграницы в районе российского города

    ВСУ атаковали Липецкую область

    В зоне СВО заметили американский БТР с флагами России и США

    В очереди на Крымском мосту скопилось более двух тысяч машин

    В США для победы над Россией потребовали «длительных бомбардировок»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости