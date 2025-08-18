Раскрыта тема встречи Трампа и Зеленского в Белом доме

NBC: Трамп и Зеленский обсудят на встрече гарантии безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский в ходе предстоящей встречи в Белом доме обсудят гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Встреча даст лидерам возможность обсудить будущие гарантии безопасности для Украины, которые, по словам специального посланника США Стива Уиткоффа, могут быть схожи с положениями статьи 5 Устава НАТО», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 по московскому времени и продлится один час. По ее завершении состоятся многосторонние переговоры американского лидера с представителями Евросоюза.

Сообщается, что с Трампом встретятся президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.