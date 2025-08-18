Раскрыты детали обещанных Киеву гарантий безопасности

Bloomberg: Гарантии безопасности Киеву могут включать воздушное прикрытие

Будущие гарантии безопасности Киеву со стороны западных стран пока не определены, но они могут включать «силы поддержки», мониторинг и воздушное прикрытие. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Обсуждения затрагивали возможность предоставления Киеву гарантий со стороны некоторых союзников, аналогичных гарантиям, предусмотренным в статье 5 договора НАТО о коллективной обороне, которая обязывает страны-члены защищать друг друга в случае нападения», — рассказали собеседники издания.

При этом они предупредили, что создание механизма, подобного упомянутому в Североатлантическом договоре, будет затруднительным.

«Альтернативой, по словам источников, могла бы стать поддержка посредством обязательств США, ранее согласованных Великобританией и Францией планов, которые включали бы силы поддержки, мониторинг и воздушное прикрытие», — говорится в материале.

Ранее постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер отметил, что гарантии безопасности для Украины исключают членство в блоке. Он допустил, что гарантии может предоставить «коалиция желающих» по аналогии с 5-й статьей устава Североатлантического альянса.