Ребенок упал в выгребную яму соседей и не выжил

Александра Качан (Редактор)

Фото: СУ СК по Республике Бурятия

В поселке Поселье Иволгинского района Бурятии трехлетний мальчик провалился в выгребную яму во дворе соседей. Ребенок не выжил, об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Республике Бурятия.

Все произошло 13 августа. Родители мальчика вместе с ним пришли в гости к родственникам, проживающим по соседству. Ребенка оставили играть во дворе со сверстницей. Во время игры дети открыли деревянную крышку выгребной ямы с жидкими отходами, после чего мальчик упал в нее и не смог выбраться.

Взрослые достали пострадавшего из ямы в бессознательном состоянии и оказали первую медицинскую помощь. Мальчика госпитализировали, однако спустя три дня его не стало. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Саратове на девочку упала деревянная скульптура.

