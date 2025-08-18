Россия
01:08, 18 августа 2025Россия

Путин поздравил Русское географическое общество со 180-летием
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин поздравил Русское географическое общество (РГО) со 180-летием. Видеообращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

Как отметил политик, РГО внесло большой вклад в развитие и укрепление России, в приумножение национального богатства, в «научные и ратные триумфы».

«Россия стала одним из лидеров в таких сферах, как рачительное, сбалансированное освоение и использование природных богатств, формирование глобальных транспортных маршрутов», — подчеркнул Путин.

Он поблагодарил ученых, волонтеров, исследователей, путешественников, краеведов, этнографов, поисковиков РГО.

Ранее Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.

    Путин поздравил РГО со 180-летием

