Россиян предупредили об опасных явлениях

Синоптик Вильфанд: Опасные погодные явления обрушатся на Сибирь и Дальний Восток

В ближайшие дни на Сибирь и Дальний Восток обрушатся сильные осадки, в некоторых регионах возможны заморозки. Об опасных погодных явлениях предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

В Новосибирской области воздух прогреется до плюс 25-26 градусов, но пройдут мощные дожди и ливни с грозами. Аналогичная ситуация сложится в Томской, Омской и Кемеровской областях, уточнил синоптик. «В Красноярском крае будет сильный дождь, гроза, град, ветер до 18 метров в секунду. В Иркутской области тоже ливневый дождь, крупный град и гроза», — добавил Вильфанд.

В Якутию уже пришли заморозки — ночью температура воздуха опускалась до нуля и минус 1 градуса. Похожая погода наблюдается в Забайкальском крае. «Камчатке сильно не везет, в регионе произошло землетрясение, и сейчас прогнозируется очень сильный дождь, это значит подъем в уровне рек прогнозируется», — заключил метеоролог.

Ранее Вильфанд пообещал жителям Москвы осеннюю погоду в августе. По словам синоптика, до 24 числа в городе ожидаются дожди, а воздух не прогреется выше 20 градусов.