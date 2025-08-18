Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:56, 18 августа 2025Экономика

Россиян предупредили об опасных явлениях

Синоптик Вильфанд: Опасные погодные явления обрушатся на Сибирь и Дальний Восток
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В ближайшие дни на Сибирь и Дальний Восток обрушатся сильные осадки, в некоторых регионах возможны заморозки. Об опасных погодных явлениях предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

В Новосибирской области воздух прогреется до плюс 25-26 градусов, но пройдут мощные дожди и ливни с грозами. Аналогичная ситуация сложится в Томской, Омской и Кемеровской областях, уточнил синоптик. «В Красноярском крае будет сильный дождь, гроза, град, ветер до 18 метров в секунду. В Иркутской области тоже ливневый дождь, крупный град и гроза», — добавил Вильфанд.

В Якутию уже пришли заморозки — ночью температура воздуха опускалась до нуля и минус 1 градуса. Похожая погода наблюдается в Забайкальском крае. «Камчатке сильно не везет, в регионе произошло землетрясение, и сейчас прогнозируется очень сильный дождь, это значит подъем в уровне рек прогнозируется», — заключил метеоролог.

Ранее Вильфанд пообещал жителям Москвы осеннюю погоду в августе. По словам синоптика, до 24 числа в городе ожидаются дожди, а воздух не прогреется выше 20 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев заявил о начале производства новой крылатой ракеты с дальностью 3000 километров. На что способна «Фламинго»?

    Москвич избил битой прохожего из-за сигареты

    В России захотели ввести сокращенный рабочий день для мужчин с одной целью

    Гоблин раскрыл отношение к мату и назвал его тайным языком

    У известного актера нашли многотысячный долг перед налоговой

    Стеснявшаяся покидать дом из-за размера лба женщина показала лицо после его уменьшения

    Шансы на мирное соглашение по Украине до конца года оценили

    Раскрыта причина выбора бывшего подполковника СБУ в качестве жертвы террористов

    В Германии призвали к примирению с Россией

    Россиянам дали рецепт для преумножения сбережений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости