Россиянам объяснили отличие реального вызова на допрос от обмана

В МВД заявили, что для официального вызова на допрос россиянам пришлют повестку

В Министерстве внутренних дел (МВД) России объяснили, как отличить реальный вызов на допрос от обмана мошенников. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства.

В МВД утонили, что для официального вызова на допрос правоохранители должны не только позвонить, но и направить повестку. В противном случае россияне имеют дело с мошенниками. Известно, что они могут выступать от лица сотрудников полиции и вызывать россиян по СМС якобы на допрос, указывая даже адрес отдела.

«Вызов по телефону без получения повестки не считается официальным. Рекомендуется предложить собеседнику отправить повестку и прекратить разговор», — заявили в документах.

Россиянам напомнили, что проверить личность звонившего возможно с помощью обращения в дежурную часть.

Ранее в МВД рассказали, что мошенники придумали схему обмана россиян под предлогом ускорения записи к врачам. Россиян призвали не скачивать подозрительные приложения по просьбе неизвестных лиц, а также не сообщать сведения о своих финансах.