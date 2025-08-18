Экономика
10:43, 19 августа 2025Экономика

Россияне призвали сделать зоны для сна в общественных местах

Александра Качан (Редактор)

Фото: Shane / Unsplash

Более половины россиян (53 процента) хотели бы видеть в общественных местах зоны тишины. Об этом говорится в исследовании компании РОКВУЛ, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Больше всего респондентам не хватает «островков тишины» в больницах и поликлиниках — за этот вариант проголосовали 17 процентов опрошенных. Еще 16 процентов нуждаются в таких зонах в аэропортах и на вокзалах, 14 процентов — в кафе и на фудкортах, а 12 процентов — в торговых центрах.

31 процент россиян заявили, что использовали бы тихие места для сна и отдыха, 22 процента — для звонков и работы. При этом 24 процента не смогли точно ответить, нуждаются ли они в таких зонах, 16 процентов категорически не одобрили идею, еще 7 процентов посчитали, что не уверены в ее целесообразности.

Ранее россияне назвали главную причину раздражения и ссор с соседями. Большинство проголосовало за шум.

