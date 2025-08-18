Россияне смогут увидеть парад планет

ИКИ РАН: Парад планет можно будет увидеть в ночь на 19 августа

Россияне смогут наблюдать парад планет в ночь на вторник, 19 августа, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Над северным полушарием выстроятся в ряд сразу четыре ярких небесных тела — Меркурий, Венера, Юпитер и Луна. Наблюдать это явление можно примерно за час до восхода Солнца на всей территории России. В Москве лучшее время для наблюдения — около 4 утра.

Венера и Юпитер уже держатся рядом около двух недель, к ним недавно присоединился Меркурий, а Луна займет нужную позицию только 18 августа и сдвинется уже на следующий день, нарушив строй. Чтобы увидеть весь ряд, необходимо дождаться восхода Меркурия, который появится за полтора часа до рассвета. Венеру, Юпитер и Луну можно увидеть и с городских крыш, так как они будут выше на небе. Во время ожидания парада можно наблюдать метеорный поток Персеидов и попытаться увидеть падающие звезды.

Специалисты отметили, что невооруженным глазом в ночном небе можно увидеть лишь шесть тел: Луну, Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн.

Ранее жители России могли наблюдать звездопад в ночь с 11 на 12 августа.