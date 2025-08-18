Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:43, 18 августа 2025Экономика

Россияне смогут увидеть парад планет

ИКИ РАН: Парад планет можно будет увидеть в ночь на 19 августа
Мария Черкасова

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

Россияне смогут наблюдать парад планет в ночь на вторник, 19 августа, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Над северным полушарием выстроятся в ряд сразу четыре ярких небесных тела — Меркурий, Венера, Юпитер и Луна. Наблюдать это явление можно примерно за час до восхода Солнца на всей территории России. В Москве лучшее время для наблюдения — около 4 утра.

Венера и Юпитер уже держатся рядом около двух недель, к ним недавно присоединился Меркурий, а Луна займет нужную позицию только 18 августа и сдвинется уже на следующий день, нарушив строй. Чтобы увидеть весь ряд, необходимо дождаться восхода Меркурия, который появится за полтора часа до рассвета. Венеру, Юпитер и Луну можно увидеть и с городских крыш, так как они будут выше на небе. Во время ожидания парада можно наблюдать метеорный поток Персеидов и попытаться увидеть падающие звезды.

Специалисты отметили, что невооруженным глазом в ночном небе можно увидеть лишь шесть тел: Луну, Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн.

Ранее жители России могли наблюдать звездопад в ночь с 11 на 12 августа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия вновь ударила по азербайджанской нефтебазе под Одессой. Пожар на ней продолжался всю ночь

    В российской аптеке извращенец снимал контент под халатом фармацевта и попал на видео

    Лидер группы «Звери» раскрыл секрет семейного счастья

    В Китае «распрощались» с советским вооружением

    Финансовые потребности Украины оценили

    Россияне поверили неизвестным и лишились наследства с квартирой

    Звезда The Last of Us захотела сыграть Человека-паука

    В России предложили ввести штраф за вовлечение в употребление алкоголя и курение

    Россияне смогут увидеть парад планет

    Названо еще одно возможное место встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости