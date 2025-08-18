Из жизни
11:29, 18 августа 2025

Россиянка купила последний лотерейный билет и выиграла более 33 миллионов рублей

Жительница Чувашии выиграла в лотерее 33 млн рублей благодаря последнему билету
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Жительница Чувашии по имени Анжелика купила оставшийся последним в магазине лотерейный билет и стала суперпобедителем. Об этом сообщают в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная лотерея», пишет РИА Новости.

Анжелика рассказала, что приобрела счастливый билет в магазине «Магнит». «В этот раз увидела, что остался всего один, последний. Я сначала его взяла, потом положила обратно, но все-таки решила купить», — объяснила она. Благодаря ему женщине удалось выиграть более 33 миллионов рублей.

Победительница призналась, что верила в свою удачу. «Гороскоп мне всегда говорил, что для Весов август будет финансово благоприятным. И рука чесалась очень сильно две недели», — добавила россиянка.

Женщина работает контролером отдела технического контроля на региональной фабрике дверей. Она рассказала, что на полученные деньги купит детям квартиру, а себе — дачу.

Анжелика стала одним из трех суперпобедителей лотереи «Мечталлион». Счастливчики разделили общий приз на сумму в сто миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Тюменской области выиграла в лотерею более 20 миллионов рублей и назвала своим талисманом рыжего котенка. «Рыжий — к деньгам», — объяснила женщина.

