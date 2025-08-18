Путешествия
Россиянка описала антисанитарию в туалетах Египта фразой «это все очень печально»

TourProm: Россиянка съездила в Каир и Луксор и была шокирована антисанитарией
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Unsplash

Россиянка съездила в египетские города Каир и Луксор и была шокирована условиями. В разговоре с изданием TourProm она описала антисанитарию в туалетах страны фразой «это все очень печально».

Она призналась, что посещение столицы Египта стало для нее культурным шоком. «Грязные улицы, обшарпанные дома, пробки, шум, гудки, крики — все это создает невероятный хаос, который сбивает с ног», — сказала она. Кроме того, главным впечатлением для отдыхающей стал резкие контрасты города, в котором красивые отели и роскошные бутики соседствуют со страшными трущобами.

Отметила россиянка и вездесущую антисанитарию. Так, по ее словам, она испортила впечатление от находящихся недалеко от Каира пирамид Гизы, одного из семи чудес света. «Это все очень печально, потому что Египет обладает огромным культурным наследием, которое нужно беречь и охранять», — подчеркнула она.

Путешественница добавила, что элементарные правила гигиены не соблюдаются в ресторанах и кафе, поэтому рекомендовала желающим поехать в Египет иметь при себе антисептик для рук и влажные салфетки, а также пить воду только из бутылок.

Туристка из России также осталась недовольна системой чаевых, которую называют «бакшиш». По ее словам, еще в аэропорту местные набрасываются на туристов с желанием помочь за небольшое вознаграждение. Такое поведение создает ощущение, что ты вечно кому-то должен, торговаться приходится везде, призналась путешественница.

Россиянка добавила, что в Египте можно легко нарваться на мошенников, поэтому следует пользоваться услугами проверенных такси, не демонстрировать дорогие украшения. Гулять ночью в одиночестве по незнакомым районам также опасно для туристов, заключила она.

Ранее российская путешественница описала некоторые нюансы отдыха в Египте фразой «не летите, если вы не готовы смириться с этим». В страну не стоит ехать тем, кто боится морских животных, нападения акул, а также туристам, которые плохо переносят жару и не готовы закрывать глаза на сервис.

