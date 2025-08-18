Силовые структуры
17:23, 18 августа 2025

Россиянка решила получить квартиру брата неожиданным способом

В Красноярском крае женщина организовала похищение брата из-за квартиры
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Красноярском крае местная жительница организовала похищение старшего брата ради получения его квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД по региону.

Пострадавший сам обратился в полицию. Он рассказал, что на одной из улиц Красноярска неизвестные затолкали его в машину, избили и потребовали оформить его квартиру стоимостью более трех миллионов рублей в пользу своей сестры. Далее его вывезли на ферму в деревню Терентьево, однако мужчине удалось сбежать.

Полиция задержала его сестру и троих ее знакомых. Сейчас женщина и двое похитителей арестованы.

Ранее в Московской области были задержаны три члена семьи фермеров, подозреваемые в похищении человека, избиениях и попытке насильно заставить его подписать контракт с Минобороны ради уплаты долга.

