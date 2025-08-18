Россия
Россиянка уснула на сапборде и переплыла реку

В Иркутской области женщина уснула на сапборде и переплыла реку Ангара
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Маргарита Матвеенкова / РИА Новости

В Иркутской области женщина уснула на сапборде и пропала. Ее нашли на другой стороне реки Ангара, сообщило управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

Жительница Приангарья решила покататься на сапборде, когда отдыхала вместе с супругом на берегу реки. Она не надела спасательный жилет и оставила мобильный телефон на берегу, после чего уплыла. Муж женщины через два часа не смог найти ее на реке, после чего обратился в полицию.

«В результате ночного дрейфа женщина, начавшая свой маршрут в деревне Буреть Усольского района, неожиданно оказалась в селе Буреть Боханского района, преодолев значительное расстояние по течению реки», — говорится в сообщении.

Пропавшая россиянка вышла на связь на следующее утро. Она дождалась рассвета и обратилась за помощью к рыбакам, которые сообщили в полицию о случившемся.

Ранее двое россиян пропали без вести во время катания на сапборде по реке во Владивостоке. Позже женщину нашли в водах Тавричанского лимана без признаков жизни.

