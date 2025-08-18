Бывший СССР
Российские войска прорвали оборону ВСУ под Купянском

ТАСС: ВС России прорвали оборону ВСУ под Купянском
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«Разведывательно-беспилотные подразделения 4-й гвардейской танковой дивизии во взаимодействии с 12-м танковым полком прорвали линию обороны ВСУ в районе Боровой», — говорится в публикации.

Отмечается, что российским войскам удалось нанести серьезный урон 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ, состоящей из бывших бойцов батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются в районе городов Родинское и Белицкое. Он отметил, что бойцам РФ удалось значительно расширить фронт на покровском направлении.

