13:39, 18 августа 2025МирЭксклюзив

Шансы на мирное соглашение по Украине до конца года оценили

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала серьезным шагом на пути к миру на Украине, что дает надежду на разрешение конфликта до конца года, считает политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Анкоридж является очень серьезным шагом на пути к миру, и именно встреча президентов России и США может стать решающим фактором обеспечения мира в ближайшее время. Во всяком случае, мы видим серьезность настроя президента Трампа (…) При высокой степени неопределенности, тем не менее, стоит признать, что сделан большой шаг в сторону мира, и появилась надежда на то, что мир до конца года будет достигнут», — сказал Шаповалов.

Он также отметил разницу в позиции президента Трампа до и после Анкориджа, что, по мнению политолога, свидетельствует о том, что президенту России удалось донести до своего американского визави все основные содержательные линии и принципиальные моменты видения конфликта. При этом он отметил, что европейские лидеры пытаются саботировать и сорвать переговорный процесс.

Российско-американские переговоры состоялись в Анкоридже на Аляске вечером 15 августа. Центральной темой саммита стал вопрос урегулирования украинского конфликта. Российский глава оценил диалог как очень хороший. Дональд Трамп, в свою очередь, отмечал, что встреча прошла на десять баллов из десяти.

Ранее стало известно, что Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский встретятся в Белом доме 18 августа. Встреча начнется в 20:15 по московскому времени. По ее завершении состоятся многосторонние переговоры американского лидера с представителями Евросоюза.

