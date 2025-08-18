Экономика
13:17, 18 августа 2025Экономика

Синоптик ответил на вопрос о вреде отсутствия осадков для урожая на юге России

Синоптик Вильфанд: Отсутствие осадков не навредит зерновым культурам на юге РФ
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Отсутствие дождей не нанесет вреда зерновым культурам на юге европейской части России, поскольку у них закончился процесс вегетации. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в ближайшие дни в этой части страны ожидается комфортная и сухая погода, при этом в Краснодарском крае и Крыму во второй половине недели не исключены осадки. В то же время в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах отмечается чрезвычайная пожарная опасность из-за высоких температур и солнечной погоды.

В настоящее время температура воды в Туапсе составляет 27 градусов, в Сочи — 28 градусов. На курортах крымского побережья Черного моря показатель составляет 25-26 градусов.

Ранее Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни на Сибирь и Дальний Восток обрушатся сильные осадки на фоне теплой погоды, в некоторых регионах, с другой стороны, возможны заморозки.

