Скрывшийся за туманом российский город попал на видео

Иркутск скрылся за туманом, в городе нарушено транспортное сообщение. В сеть попало видео с места событий, его опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На кадрах видно, как улицы города заволокло густым туманом. Из-за погодных условий на дорогах значительно ухудшилась видимость. Семь рейсов в местном аэропорту отложили, еще восемь не смогли приземлиться вовремя. По данным канала, пассажиры в аэропорту уже несколько часов ждут, когда туман сойдет.

Ранее жителей Москвы предупредили о возвращении дождей. Осадки ожидаются каждый день на текущей неделе.