13:57, 18 августа 2025

Способность Трампа склонить Украину и ЕС к условиями Путина оценили

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп обладает необходимыми рычагами для того, чтобы склонить Украину к условиям урегулирования, озвученным президентом России Владимиром Путиным, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков. С Европой, по его словам, все несколько сложнее, потому что в странах ЕС нет единой позиции.

«У Трампа есть рычаги давления на Украину: страна все еще зависит от определенных военных траншей США, и что-то из этого американцы могут перекрыть. Например, обмен разведданными, — допустил Дудаков. — И, если президент Украины Владимир Зеленский продолжит показывать свою недоговороспособность, мы можем увидеть активизацию антикоррупционного трека, в рамках которого будут расследовать, как осваивались выделенные Киеву средства».

Намного сложнее, по мнению политолога, американскому лидеру будет склонить на свою сторону Евросоюз, поскольку позиции стран там сильно отличаются.

«Там разные позиции не только по Украине, но и по другим темам. И поэтому непонятно, что европейцы могут представить Трампу. Скорее всего, для них переговоры закончатся ничем — убедить Трампа принять их позицию им не удастся. Трамп же может угрожать тарифной войной, играть на противоречиях и так далее», — предположил Дудаков.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что, если президент Украины в разговоре с Трампом будет демонстрировать упрямство, европейские лидеры ему не помогут. Он обратил внимание, что Зеленскому отведено менее двух часов на разговор. Это, по мнению депутата, свидетельствует о том, что украинский президент будет больше слушать, чем говорить.

