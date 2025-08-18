Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:16, 18 августа 2025Россия

В Госдуме назвали вариант исхода встречи Зеленского и Трампа

Депутат Белик: Если Зеленский будет упрямиться, то лидеры Европы ему не помогут
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Если президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с американским главой Дональдом Трампом будет демонстрировать упрямство, то европейские лидеры ему не помогут. Такой вариант исхода встречи назвал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, чьи слова приводит «RT на русском».

Он пояснил, что те, кто едут с Зеленским к Трампу, попытаются убедить президента США повернуть тему в нужное им русло. При этом Зеленскому отведено менее двух часов на разговор. Это, по мнению депутата, свидетельствует о том, что украинский президент будет больше слушать, чем говорить.

«Если Зеленский вновь пустится в ненужную демагогию и будет демонстрировать свое упрямство, обстоятельства сложатся не в его пользу, и европейские лидеры здесь тоже ему не помогут», — заключил Белик.

Ранее стало известно, что встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 по московскому времени и продлится один час. По ее завершении состоятся многосторонние переговоры американского лидера с представителями Евросоюза. Сообщается, что с Трампом встретятся президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев заявил о начале производства новой крылатой ракеты с дальностью 3000 километров. На что способна «Фламинго»?

    В пассажирском самолете сработала сигнализация в небе над Россией

    Москвич избил битой прохожего из-за сигареты

    В России захотели ввести сокращенный рабочий день для мужчин с одной целью

    Гоблин раскрыл отношение к мату и назвал его тайным языком

    У известного актера нашли многотысячный долг перед налоговой

    Стеснявшаяся покидать дом из-за размера лба женщина показала лицо после его уменьшения

    Шансы на мирное соглашение по Украине до конца года оценили

    Раскрыта причина выбора бывшего подполковника СБУ в качестве жертвы террористов

    В Германии призвали к примирению с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости