В Госдуме назвали вариант исхода встречи Зеленского и Трампа

Депутат Белик: Если Зеленский будет упрямиться, то лидеры Европы ему не помогут

Если президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с американским главой Дональдом Трампом будет демонстрировать упрямство, то европейские лидеры ему не помогут. Такой вариант исхода встречи назвал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, чьи слова приводит «RT на русском».

Он пояснил, что те, кто едут с Зеленским к Трампу, попытаются убедить президента США повернуть тему в нужное им русло. При этом Зеленскому отведено менее двух часов на разговор. Это, по мнению депутата, свидетельствует о том, что украинский президент будет больше слушать, чем говорить.

«Если Зеленский вновь пустится в ненужную демагогию и будет демонстрировать свое упрямство, обстоятельства сложатся не в его пользу, и европейские лидеры здесь тоже ему не помогут», — заключил Белик.

Ранее стало известно, что встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 по московскому времени и продлится один час. По ее завершении состоятся многосторонние переговоры американского лидера с представителями Евросоюза. Сообщается, что с Трампом встретятся президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.