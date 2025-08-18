Наука и техника
Стал известен ответ Запада на возможное применение Россией ядерного оружия на Украине

TNI: Британия не будет отвечать, если Россия нанесет ядерный удар по Украине
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Если Россия нанесет ядерный удар по Украине, отвечать Москве Великобритания вряд ли будет. Возможный ответ Запада в случае применения ядерного оружия на Украине стал известен обозревателю американского журнала The National Interest (TNI) Ставросe Атламазоглу.

Автор напоминает, что российские официальные лица неоднократно намекали на возможность использования ядерного оружия (ЯО).

Обозреватель пишет, что недавно британское военное ведомство представило «Стратегический обзор обороны за 2025 год», где излагаются возможные угрозы и вероятная реакция Лондона. «Согласно британской ядерной доктрине, Соединенное Королевство будет рассматривать возможность применения ядерного оружия только в целях самообороны», — говорится в публикации.

Там же указывается, что «цель ядерного оружия Великобритании — сохранение мира, предотвращение принуждения и сдерживание агрессии», причем только действующий премьер-министр страны может санкционировать применение ЯО.

Ранее польский портал Defence24 заметил, что размещение в Белоруссии российской баллистической ракеты «Орешник», способной переносить ядерное оружие, меняет «военное уравнение» в Восточной Европе.

