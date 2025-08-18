Россия
Стали известны подробности о пострадавших при взрыве в Рязанской области

ТАСС: 15 пострадавших при взрыве в Рязанской области госпитализировали в Москву
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «МЧС Рязанской области»

В Москву госпитализировали 15 пострадавших при взрыве на предприятии в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной Минздрав.

«Из 30 госпитализированных на данный момент 15 пациентов находятся в лечебных учреждениях Москвы, 15 — получают медицинскую помощь в Рязанской областной клинической больнице», — говорится в сообщении.

Состояние тех, кто остался в рязанском медучреждении, средней степени тяжести. Помимо того, 103 человека проходят лечение амбулаторно, добавил собеседник агентства.

О ЧП в Шиловском районе области стало известно 15 августа. По предварительным данным, взрыв произошел в пороховом цеху. Раненых сразу начали доставлять в больницу. Причиной разрушительного взрыва назвали детонацию боеприпаса.

По данным на 18 августа число пострадавших в результате происшествия на предприятии достигло 157 человек, 24 из них спасти не удалось. В МЧС также подчеркнули, что аварийно-спасательные работы в указанном районе продолжаются.

