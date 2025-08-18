Мир
12:26, 18 августа 2025

Во Франции рассказали о панике в Европе из-за украинского конфликта

Экс-госсекретарь Франции Лелуш: Страны ЕС паникуют из-за конфликта на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Пьер Лелуш

Пьер Лелуш. Фото: Vadim Ghirda / AP

Неготовность стран Европейского союза (ЕС) к изменениям в сфере безопасности на фоне украинского конфликта привела к серьезной панике в регионе. Об этом заявил бывший госсекретарь при МИД Франции Пьер Лелуш в эфире телеканала CNews.

«Вот наша проблема, эффект паники последних дней, если хотите. Когда Трамп показывает, что он готов к сделке с Москвой, к тому же за счет Украины и Европы, европейцы паникуют, потому что они не готовы <...> Мы привыкли к постоянной и бесплатной безопасности со стороны американцев. И тут резко они нам говорят, что "нас это больше не интересует, разбирайтесь сами», — рассказал Лелуш.

Политик подчеркнул, что европейские страны массово разоружаются и сегодня не способны гарантировать безопасность Украины. При этом только Германия и Польша реально выделяют средства на перевооружение, в то время как Франция и Великобритания, по его мнению, значительно отстают из-за ограниченного бюджета.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе тоже нужны гарантии безопасности. «Сильные гарантии безопасности нужны для защиты жизненных интересов безопасности и Украины, и Европы», — указала она.

