Стармер объяснил цель поездки к Трампу и Зеленскому

Стармер заявил, что летит в Вашингтон для достижения мира на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Anthony Devlin / Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его поездка в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским связана с необходимостью достижения устойчивого и справедливого мира на Украние. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном его странице в социальной сети X.

«Мы должны обеспечить, чтобы мир был устойчивым, справедливым и честным. Именно поэтому я лечу в Вашингтон с другими европейскими лидерами, чтобы обсудить этот вопрос лицом к лицу с президентом Трампом и президентом Зеленским», — отметил Стармер.

При этом политик отметил, что конфликт оказывает значительное влияние не только на Украину, но и на Европу, включая Великобританию.

Ранее стало известно, что встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 по московскому времени и продлится один час. По ее завершении состоятся многосторонние переговоры американского лидера с представителями Евросоюза.

Сообщается, что с Трампом встретятся президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

