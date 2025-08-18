Наука и техника
Сырский рассказал об ИИ в ВСУ

Сырский: В Вооруженных силах Украины ИИ используется практически везде
Иван Потапов
Фото: Maksym Kishka / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) искусственный интеллект (ИИ) используется практически везде. Об этом главнокомандующий украинской армией Александр Сырский рассказал в интервью изданию «РБК-Украина».

«Он используется фактически везде. Хотя надо учитывать, что он может ошибаться. Сейчас только начало его развития и использования», — сказал генерал.

По его словам, в Генеральном штабе ВСУ созданы структуры, отвечающие за внедрение ИИ в войска.

Сырский уточнил, что ИИ находит применение, в частности, в системах противовоздушной обороны. «Даже обычные зенитные установки — пулеметные или пушечные — имеют современные системы прицеливания, захвата, автоматического сопровождения, классификации и идентификации цели, что позволяет повысить их эффективность в разы», — сказал военачальник.

В том же интервью Сырский признал, что ВСУ находятся в действительно сложной ситуации на фронте, а российский войска продолжают наступать.

Ранее военный аналитик Владислав Шурыгин заметил, что российский перехватчик дронов «Елка» оснащен оптико-электронным модулем с ИИ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
