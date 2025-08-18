Трамп назвал единственного способного остановить конфликт на Украине политика

Президент США Дональд Трамп назвал себя единственным политиком, способным остановить конфликт на Украине. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в соцсети TruthSocial.
«Это война cонного [бывшего президента США] Джо Байдена, а не моя. Я здесь только для того, чтобы остановить ее, а не для того, чтобы продолжать ее развивать. Будь я президентом, этого бы никогда не случилось», — подчеркнул хозяин Белого дома, назвав конфликт на Украине «российско-украинским бардаком».
Ранее Трамп задался вопросом, будет ли результативной встреча с европейскими лидерами в Белом доме по вопросу урегулирования конфликта на Украине. «Никогда ранее здесь не было столько европейских лидеров одновременно. Большая честь для Америки!!! Посмотрим, что получится???» — написал он.
Двусторонняя встреча Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского начнется в 20:15 по московскому времени 18 августа, после этого пройдут переговоры с главами европейских государств.