Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:46, 18 августа 2025Мир

Трамп назвал единственного способного остановить конфликт на Украине политика

Трамп назвал себя единственным, кто способен остановить конфликт на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал себя единственным политиком, способным остановить конфликт на Украине. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в соцсети TruthSocial.

«Это война cонного [бывшего президента США] Джо Байдена, а не моя. Я здесь только для того, чтобы остановить ее, а не для того, чтобы продолжать ее развивать. Будь я президентом, этого бы никогда не случилось», — подчеркнул хозяин Белого дома, назвав конфликт на Украине «российско-украинским бардаком».

Ранее Трамп задался вопросом, будет ли результативной встреча с европейскими лидерами в Белом доме по вопросу урегулирования конфликта на Украине. «Никогда ранее здесь не было столько европейских лидеров одновременно. Большая честь для Америки!!! Посмотрим, что получится???» — написал он.

Двусторонняя встреча Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского начнется в 20:15 по московскому времени 18 августа, после этого пройдут переговоры с главами европейских государств.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США высказались о размещении американских войск на Украине из-за гарантий безопасности

    Гашек прокомментировал встречу Трампа и Путина

    Появилось еще одно подтверждение серьезного ухудшения здоровья короля Карла III

    Страна НАТО резко нарастила закупки российского масла

    Зеленский встретился с лидерами ЕС перед визитом в Белый дом

    Стали известны подробности о пострадавших при взрыве в Рязанской области

    ЦБ поднял курсы доллара и евро

    Сийярто ответил попытавшемуся оправдать нападение ВСУ на нефтепровод Сибиге

    Врач успокоила беспокоящихся о здоровье любителей мяса

    Зеленский в базовой футболке встретился со спецпосланником Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости