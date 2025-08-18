Трамп назвал единственного способного остановить конфликт на Украине политика

Трамп назвал себя единственным, кто способен остановить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп назвал себя единственным политиком, способным остановить конфликт на Украине. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в соцсети TruthSocial.

«Это война cонного [бывшего президента США] Джо Байдена, а не моя. Я здесь только для того, чтобы остановить ее, а не для того, чтобы продолжать ее развивать. Будь я президентом, этого бы никогда не случилось», — подчеркнул хозяин Белого дома, назвав конфликт на Украине «российско-украинским бардаком».

Ранее Трамп задался вопросом, будет ли результативной встреча с европейскими лидерами в Белом доме по вопросу урегулирования конфликта на Украине. «Никогда ранее здесь не было столько европейских лидеров одновременно. Большая честь для Америки!!! Посмотрим, что получится???» — написал он.

Двусторонняя встреча Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского начнется в 20:15 по московскому времени 18 августа, после этого пройдут переговоры с главами европейских государств.