Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:29, 18 августа 2025Мир

Трамп задался вопросом о встрече с европейцами по Украине

Трамп задался вопросом, принесет ли встреча с европейскими лидерами результат
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Посмотрим, принесет ли встреча в Белом доме с европейскими лидерами по вопросу урегулирования конфликта на Украине, какой-либо результат. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Сегодня важный день в Белом доме. Никогда ранее здесь не было столько европейских лидеров одновременно. Большая честь для Америки!!! Посмотрим, что получится???» — задался вопросом глава государства.

Ранее газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома сообщила, что двусторонняя встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского начнется в 20:15 мск 18 августа, а в 22:00 мск начнутся переговоры с европейскими лидерами.

Кроме того, стало известно, что среди лидеров Европейского союза (ЕС) началась паника из-за предстоящей встречи Трампа и Зеленского. По словам высокопоставленного дипломата, главной задачей является избежание повторения скандала, которым обернулись переговоры президентов США и Украины в Белом доме в феврале.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дружественная России страна наращивает военные поставки ВСУ. Что об этом известно?

    Советник Трампа спровоцировал резкий скачок цен на нефть

    Названы распространенные ошибки при стирке постельного белья

    Кэти Перри ударило током на концерте

    Европейцы захотели бойкотировать военный парад в Китае из-за приезда Путина

    Фигуранту дела о подрыве автомобиля экс-офицера СБУ в Москве вынесли приговор

    Вероятность трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского оценили

    Путин рассказал о переговорах с Трампом еще одному иностранному лидеру

    В Варшаве разгорелся скандал из-за отсутствия Польши на встрече Зеленского и Трампа

    По улицам столицы региона России разбросали начиненные рыболовными крючками сосиски

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости