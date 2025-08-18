Мир
Трамп оценил шансы достичь договоренностей по всем вопросам с Зеленским и ЕС

Трамп заявил, что рассчитывает на договоренности после встречи с Зеленским и ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на договоренности по большинству вопросов по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами стран Европейского союза (ЕС). Об этом он заявил в Белом доме.

В том числе, отметил он, стороны придут к договоренностям по вопросам безопасности.

Ранее, комментируя предоставление гарантий безопасности для Киева, Трамп пообещал Украине «очень хорошую защиту» в рамках мирного урегулирования конфликта. «Мы дадим им очень хорошую защиту, обеспечим им очень высокий уровень безопасности», — сказал он.

В свою очередь, Зеленский назвал очень хорошими переговоры с Трампом. По его словам, Вашингтон дает сигналы о готовности обеспечить гарантии безопасности Киеву.

