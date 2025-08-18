Дмитриев заявил о продвижении Трампом реального варианта урегулирования по Украине

Дмитриев: Трамп продвигает реальный вариант урегулирования конфликта на Украине

Американский президент Дональд Трамп продвигает реальный вариант урегулирования украинского конфликта, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Он опубликовал картинку с сообщением Трампа о том, что 18 августа будет «большим днем» на фоне его предстоящей встречи с европейскими лидерами и украинским главой Владимиром Зеленским.

«Трамп и его команда продвигают реальное решение», — подчеркнул российский политик.

В следующем посте спецпредставитель президента РФ выложил картинку с призывом Трампа к Киеву отказаться от притязаний на Крым и вступления Украины в НАТО.

Ранее Трамп подчеркнул, что 18 августа станет большим днем для Белого дома.