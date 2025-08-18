Путешествия
17:37, 18 августа 2025

Турист поехал с семьей на курорт Турции, пошел купаться в море и не выжил

Daily Mail: Турист не выжил после купания в море в Мармарисе
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Турист из Шотландии поехал с семьей на курорт в Турции, пошел купаться в море и не выжил. Об этом пишет газета Daily Mail.

Уточняется, что трагедия произошла 31 июля. Мужчина вместе с сыном и супругой отдыхал в отеле поселка Турунч, который находится недалеко от турецкого города Мармарис.

47-летнего обездвиженного после купания туриста заметили и вытащили из воды моряки, после чего передали сотрудникам береговой охраны. Медикам не удалось его спасти.

Сын путешественника опубликовал в сети пост, в котором написал, что его отец не выжил в результате несчастного случая на море. Подробности не приводились.

Ранее турист не вернулся с дайвинга в Геленджике из-за недосмотра инструктора. Тот плохо распределил внимание между двумя группами погружающихся, в результате чего путешественник остался без присмотра. Когда сотрудник дайв-клуба вспомнил о нем, он уже лежал на дне моря.

    Все новости