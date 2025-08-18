Турист поехал с семьей на курорт Турции, пошел купаться в море и не выжил

Daily Mail: Турист не выжил после купания в море в Мармарисе

Турист из Шотландии поехал с семьей на курорт в Турции, пошел купаться в море и не выжил. Об этом пишет газета Daily Mail.

Уточняется, что трагедия произошла 31 июля. Мужчина вместе с сыном и супругой отдыхал в отеле поселка Турунч, который находится недалеко от турецкого города Мармарис.

47-летнего обездвиженного после купания туриста заметили и вытащили из воды моряки, после чего передали сотрудникам береговой охраны. Медикам не удалось его спасти.

Сын путешественника опубликовал в сети пост, в котором написал, что его отец не выжил в результате несчастного случая на море. Подробности не приводились.

