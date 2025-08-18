Путешествия
13:02, 18 августа 2025Путешествия

Туристов попросили надевать бахилы перед посещением пляжа в Анапе

Санаторий в Анапе просит туристов надевать бахилы перед походом на пляж
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Анапе туристов попросили надевать бахилы, прежде чем отправиться на морское побережье. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Требование о соблюдении гигиены во время посещения пляжа появилось в одном из курортных санаториев. «В связи со сложившейся ситуацией — разлива нефтепродуктов в районе Керченского пролива, пожалуйста, наденьте бахилы при посещении пляжа», — просят в объявлении для отдыхающих.

По словам руководства, путешественники приносят на территорию учреждения мазут и грязь. Несмотря на общий запрет, туристы продолжают купаться в море.

Ранее во время мониторинга береговой полосы во вторник, 22 июля, в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили новые выбросы мазута. Размер сгустков составляет от 3 до 10 сантиметров.

