13:06, 18 августа 2025Ценности

Украинский дизайнер высказалась о наряде Зеленского на предстоящей встрече с Трампом

Дизайнер Гасанова: Зеленский появится на встрече с Трампом в формальном наряде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский дизайнер Эльвира Гасанова заявила, что Владимир Зеленский для предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом выберет формальный наряд. На эту тему она высказалась в разговоре с Fox News.

По мнению модельера, украинский лидер выберет черный военный костюм или рубашку в стиле милитари с брюками. «Он, скорее всего, не появится в поло. Возможно, наденет пиджак», — считает собеседница издания.

Ранее стало известно, что встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 по московскому времени и продлится один час. По ее завершении состоятся многосторонние переговоры американского лидера с представителями Евросоюза.

Сообщается, что с Трампом встретятся президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

