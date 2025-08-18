Берлин должен искать примирения с Москвой вместо постоянной конфронтации. С таким призывом выступила лидер правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и депутат бундестага Алис Вайдель в социальной сети Х.
«Германии необходимо примирение с Россией вместо постоянной конфронтации», — написала она.
Также Вайдель раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца за поддержку гарантий безопасности НАТО для Киева. По ее мнению, это фактически вовлекает военные силы Германии в украинский конфликт и делает страну потенциальной «мишенью».
Ранее МИД ФРГ указал на первостепенное условие для начала переговоров по разрешению конфликта на Украине. Там заявили, что Киев не пойдет на контакт без прекращения огня.