13:36, 18 августа 2025

В Германии призвали к примирению с Россией

Вайдель: Германия должна искать примирения с Россией вместо конфронтации
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Christian Mang / Reuters

Берлин должен искать примирения с Москвой вместо постоянной конфронтации. С таким призывом выступила лидер правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и депутат бундестага Алис Вайдель в социальной сети Х.

«Германии необходимо примирение с Россией вместо постоянной конфронтации», — написала она.

Также Вайдель раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца за поддержку гарантий безопасности НАТО для Киева. По ее мнению, это фактически вовлекает военные силы Германии в украинский конфликт и делает страну потенциальной «мишенью».

Ранее МИД ФРГ указал на первостепенное условие для начала переговоров по разрешению конфликта на Украине. Там заявили, что Киев не пойдет на контакт без прекращения огня.

