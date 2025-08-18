В одной стране СНГ запретили Comedy Club

Shot: В Узбекистане запретили Comedy Club из-за несоответствия нормам этикета

Популярное российское юмористическое шоу Comedy Club запретили в одной стране СНГ из-за несоответствия нормам этикета. Издание Shot в Telegram уточнило, что речь идет об Узбекистане.

Сообщалось, что впервые с ограничениями организаторы мероприятий из Узбекистана столкнулись в 2023 году. По сообщению издания, тогда в Ташкенте планировали провести шоу «Музыкальный Comedy Club», однако мероприятие не состоялось якобы по техническим причинам. При этом, отмечает Shot, организаторы получили официальное сообщение от Министерства культуры страны, в котором уточнялось, что «семейные, супружеские, мужские и женские отношения, которые демонстрируются в шоу, противоречат национальной духовности».

Организаторы событий отметили, что в Узбекистане регулярно отменяют выступления артистов по этой причине. Кроме того, по требованию властей концертные программы отсматриваются и при необходимости корректируются, отмечает Shot. В частности, изменения внесли в стендап-выступление комика Алексея Щербакова, а также отметили концерт рэпера T-Fest.

Издание добавило, что организаторы жалуются, что теряют до 90 процентов доходов из-за подобных ограничений со стороны ведомства.

Ранее юморист Павел Воля высказался о цензуре в Comedu Club. Он заявил, что не сталкивался с ней за все время работы в шоу.