В Подмосковье подросток насмерть отравился освежителем воздуха

В Егорьевске 15-летний подросток насмерть отравился освежителем воздуха
Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В подмосковном Егорьевске в подъезде многоквартирного дома нашли 15-летнего подростка без признаков жизни. Об этом сообщила прокуратура Московской области в Telegram.

Как выяснило ведомство, предварительно, к смерти мальчика привело химическое отравление парами освежителя воздуха. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Каким образом и в каком количестве ароматизатор попал в организм несовершеннолетнего, не уточняется.

Возбуждено уголовное дело, расследование которого контролируется прокуратурой.

Ранее в Подмосковье девятиклассник пережил клиническую смерть после того, как они с другом решили почистить клавиатуру. Как выяснилось, сначала подростки использовали специальный спрей, а когда тот закончился, взяли освежитель воздуха с ароматом морской волны. В результате в какой-то момент один из мальчиков упал, забившись в судорогах, и перестал дышать.

