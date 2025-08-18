Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:19, 18 августа 2025Мир

В Польше раскритиковали идею отправки войск на Украину

Глава канцелярии президента Польши Богуцкий осудил отправку войск на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий осудил идею отправки европейских войск на Украину после завершения конфликта. С таким заявлением он выступил в эфире YouTube-подкаста Poranny Ring.

«Сегодня мы имеем дело с так называемой "коалицией желающих". Мы уже могли забыть, что это была за коалиция, а это была коалиция стран, готовых отправить свои войска на Украину», — отметил Богуцкий.

По словам главы канцелярии президента, отправка войск на Украину является «не лучшим решением» в рамках урегулирования украинского конфликта.

Ранее Великобритания отказалась от идеи развертывания крупного миротворческого контингента на Украине, но пообещала усилить санкционное давление на Россию.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дружественная России страна наращивает военные поставки ВСУ. Что об этом известно?

    Раскрыта сумма многомиллионного заработка Алексея Чумакова

    В России отреагировали на анонс Узбекистаном соглашения с ЕС и похвалу Алиева

    Советник Трампа спровоцировал резкий скачок цен на нефть

    Названы распространенные ошибки при стирке постельного белья

    Кэти Перри ударило током на концерте

    Европейцы захотели бойкотировать военный парад в Китае из-за приезда Путина

    Фигуранту дела о подрыве автомобиля экс-офицера СБУ в Москве вынесли приговор

    Вероятность трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского оценили

    Путин рассказал о переговорах с Трампом еще одному иностранному лидеру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости