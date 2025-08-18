В Польше раскритиковали идею отправки войск на Украину

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий осудил идею отправки европейских войск на Украину после завершения конфликта. С таким заявлением он выступил в эфире YouTube-подкаста Poranny Ring.
«Сегодня мы имеем дело с так называемой "коалицией желающих". Мы уже могли забыть, что это была за коалиция, а это была коалиция стран, готовых отправить свои войска на Украину», — отметил Богуцкий.
По словам главы канцелярии президента, отправка войск на Украину является «не лучшим решением» в рамках урегулирования украинского конфликта.
Ранее Великобритания отказалась от идеи развертывания крупного миротворческого контингента на Украине, но пообещала усилить санкционное давление на Россию.