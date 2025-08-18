В Польше раскритиковали идею отправки войск на Украину

Глава канцелярии президента Польши Богуцкий осудил отправку войск на Украину

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий осудил идею отправки европейских войск на Украину после завершения конфликта. С таким заявлением он выступил в эфире YouTube-подкаста Poranny Ring.

«Сегодня мы имеем дело с так называемой "коалицией желающих". Мы уже могли забыть, что это была за коалиция, а это была коалиция стран, готовых отправить свои войска на Украину», — отметил Богуцкий.

По словам главы канцелярии президента, отправка войск на Украину является «не лучшим решением» в рамках урегулирования украинского конфликта.

Ранее Великобритания отказалась от идеи развертывания крупного миротворческого контингента на Украине, но пообещала усилить санкционное давление на Россию.