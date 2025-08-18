Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:44, 18 августа 2025Силовые структуры

В России осудили организатора БДСМ-вечеринок

Суд на Урале назначил 200 часов работ организатору БДСМ-вечеринок Словиковскому
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Суд в Екатеринбурге приговорил к 200 часам обязательных работ организатора БДСМ-вечеринок Станислава Словиковского. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Словиковского признали виновным по статье 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») УК РФ. В основу его обвинения легли фотографии в закрытом Telegram-канале с анонсов вечеринок – на них была изображена полуголая девушка в балаклаве, стилизованном терновом венке и «на кресте».

Сам организатор БДСМ-вечеринок вину не признал.

Станислава Словиковского задержали 25 мая 2024 года во время эротической вечеринки на одной из баз отдыха под Екатеринбургом. У него дома прошли обыски.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту. Машину со 130 килограммами взрывчатки везли из Украины в Россию через Грузию

    Тренер клуба РПЛ назвал позорным судейство в проигранном его командой матче

    У телезвезды случился выкидыш в прямом эфире шоу

    Подростки избили соратника «Русской общины» со словами «будем резать русню»

    Незаконный вывоз наличных из России взлетел

    На Камчатке с вулкана сошел мощный лавовый поток

    Фото полуголого 54-летнего Мэтта Дэймона обругали в сети

    В России анонсировали распродажу автомобилей такси

    Стало известно о тандеме Су-34 и Су-35С

    Популярная актриса лишилась части зуба из-за перегородки в первом классе самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости