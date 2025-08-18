В России осудили организатора БДСМ-вечеринок

Суд на Урале назначил 200 часов работ организатору БДСМ-вечеринок Словиковскому

Суд в Екатеринбурге приговорил к 200 часам обязательных работ организатора БДСМ-вечеринок Станислава Словиковского. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Словиковского признали виновным по статье 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») УК РФ. В основу его обвинения легли фотографии в закрытом Telegram-канале с анонсов вечеринок – на них была изображена полуголая девушка в балаклаве, стилизованном терновом венке и «на кресте».

Сам организатор БДСМ-вечеринок вину не признал.

Станислава Словиковского задержали 25 мая 2024 года во время эротической вечеринки на одной из баз отдыха под Екатеринбургом. У него дома прошли обыски.

