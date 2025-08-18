Россия
В России перечислили необходимые в мирном соглашении по Украине пункты

Telegram-канал «Старше Эдды»: Украина не должна иметь ракеты и их производства
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В действительно работающем мирном договоре по урегулированию украинского конфликта должны быть пункты, связанные с ограничениями Украины по ряду вопросов. Часть из них перечислил автор Telegram-канала «Старше Эдды».

«Разумеется, с нашей точки зрения, никакое украинское государство (если допустить что такое останется), не должно, например, иметь крылатые ракеты и дроны большой дальности. Соответственно на территории Украины не должно быть соответствующих производств, а те что есть, должны быть открыты для инспекций международной комиссии с участием России и правом доступа везде», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Украина также не должна готовить специалистов для эксплуатации беспилотников и ракетного вооружения. В государстве нужно будет ограничить военную подготовку и сделать прозрачными для внешнего наблюдения соответствующие образовательные программы.

Автор канала убежден, что Украина не должна иметь возможностей осуществлять самостоятельную ядерную программу. Он подчеркнул, что перечисленное — это небольшая часть того, что предстоит предусмотреть в мирном договоре и приложениях к нему.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на переговорах президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа достигнуто общее решение по гарантиям безопасности для Украины. Он назвал договоренность крупным прорывом и подчеркнул, что решение учитывает российское требование о невступлении Украины в НАТО.

