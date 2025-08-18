В России предложили сделать бесплатными продленки и проезд для школьников

Депутаты от ЛДПР предложили сделать бесплатными продленки для школьников с 1 по 9 классы, соответствующий проект внесут на рассмотрение в Госдуму, передает ТАСС.

Еще одно предложение высказали депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду». Они хотят предоставить право бесплатного проезда в городском транспорте для учащихся, передает РИА Новости.

В вопросе продленки предлагается внести изменения в закон «Об образовании в РФ» и обязать федеральные и региональные власти создать условия функционирования бесплатных групп продленного дня в государственных и муниципальных школах.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что законодательство на данный момент не обязывает обеспечивать средства для организации продленок в школах. Согласно нововведениям, законом будет запрещено взимать плату с родителей.

Бесплатный проезд предлагается ввести в качестве меры социальной поддержки школьников. Глава СЗРП Сергей Миронов напомнил, что сейчас этим правом пользуются дети-сироты и ученики из многодетных семей. По мнению парламентариев, такое право должны иметь все школьники России.

Ранее Минпросвещения разработало рекомендации по оптимизации нагрузки на школьников с 1 по 11 класс. Всего разработаны пять вариантов расписаний для учеников с 1 по 4 класс, шесть вариантов для школьников с 5 по 9 класс и 19 вариантов для 10 и 11 классов. В каждом из них предусмотрено проведение занятий из цикла «Разговоры о важном».