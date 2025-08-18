Экономика
20:15, 18 августа 2025

В России увидели признаки растущего доверия к рублю

«Ромир»: Доля россиян, хранящих сбережения в рублях, выросла до 48 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России до 48 процентов выросла доля граждан, которые предпочитают хранить сбережения в рублях. Это показало исследование, проведенное холдингом «Ромир».

При этом 45 процентов признались в июле, что не располагают финансовой подушкой. Кроме того, снизилось количество тех, кто держит сбережения только в долларах. Их доля составила всего 0,3 процента. Что касается тех, кто использует для этих целей и доллары, и рубли, то на них пришлось 3 процента. Еще 2 процента — это те, кто отдает предпочтение как российской валюте, так и долларам с евро. Всего 0,1 процента хранят накопленное лишь в долларах и евро. В этом авторы исследования увидели свидетельство растущего доверия к рублю.

Кроме того, они выяснили, что доля граждан РФ, чьих сбережений хватит не более чем на три месяца, выросла, а доля тех, чьих запасов будет достаточно на три-шесть месяцев, — упала. Это интерпретировано как проявление более динамичного подхода к управлению личными финансами.

Ранее сообщалось, что в РФ больше 6,1 миллиона граждан вложились в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Общий объем взносов превысил 449 миллиардов рублей.

