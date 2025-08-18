Россия
15:58, 18 августа 2025Россия

В России высказались об участии представителей стран Европы на встрече Трампа и Зеленского

Водолацкий: Лидеры стран Европы напросились на встречу Трампа с Зеленским
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Al Drago / Reuters

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий высказался об участии представителей стран Европы на встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне, заявив, что те буквально «напросились» на участие в переговорном процессе в Белом доме. Его слова передает ТАСС.

По мнению парламентария, таким образом, Европа намерена показать значимость на международной арене.

«[Они] понимают, что без них вершится судьба мира, а они остаются на обочине истории, и, естественно, граждане этих государств будут понимать, что все эти годы экономика у них разрушалась, уровень жизни падал, потому что миллиарды долларов отправлялись на Украину и разворовывались. (...) Поэтому если они не присоединятся и не будут уговаривать Трампа взять их подмастерьями данной программы, то их судьба как политиков будет сочтена», — обозначил Водолацкий.

Встреча Трампа и Зеленского состоится в понедельник, 18 августа. Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что на переговорах президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, на которой также будут присутствовать лидеры европейских стран, предстоит большая и острая борьба.

