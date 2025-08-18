В России высказались об ожиданиях от встречи Трампа и Зеленского

Сенатор Карасин предрек острую борьбу на встрече Трампа с Зеленским

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин считает, что на предстоящей встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, на которой также будут присутствовать лидеры европейских стран, предстоит большая и острая борьба. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Эта так называемая коалиция наших недругов поехала туда в полном составе с единственным желанием — дать бой. Они хотят сломать атмосферу Аляски. Посмотрим, как это у них получится. Потому что атмосфера Аляски — это важная штука, которая достигнута президентом [Владимиром] Путиным и президентом Трампом, их командами. Так что впереди предстоит очень интересная, тяжелая, может быть, даже драматичная борьба», — высказался Карасин.

Коалиция наших недругов европейских настроена по-боевому. Посмотрим, что у них выйдет. Мы надеемся на лучшее Григорий Карасин председатель комитета Совфеда по международным делам

Встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 мск 18 августа. Спустя час глава Белого дома должен поприветствовать лидеров стран Евросоюза и провести переговоры с ними.

Телеканал NBC News сообщил, что Трамп и Зеленский в ходе предстоящей встречи в Белом доме обсудят гарантии безопасности для Украины.