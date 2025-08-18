Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:02, 18 августа 2025Россия

В российском регионе отразили воздушную атаку ВСУ

Слюсарь: В Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотников

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили воздушную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на севере Ростовской области. Беспилотники были сбиты в Миллеровском и Чертковском районе, сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

«Предварительно, обошлось без разрушений, никто из людей не пострадал», — уточнил чиновник.

Ранее в двух аэропортах Тамбова и Пензы ввели ограничения на полеты. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подтвердил, что в регионе введен план «Ковер». Он также предупредил о режиме беспилотной опасности и отметил, что в целях безопасности введены временные ограничения работы мобильного интернета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жертвами взрыва в пороховом цеху завода под Рязанью стали 14 человек, более ста пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы

    Зеленский сообщил о своем прибытии в Вашингтон

    В российском регионе отразили воздушную атаку ВСУ

    ВСУ в Днепропетровской области убили пенсионерку

    Житель Афганистана рассказал о реальном положении женщин в стране

    Мошенники придумали схему обмана россиян под предлогом ускорения записи к врачам

    Террористам «Крокуса» приказали пожарить шашлыки для конспирации

    Стало известно время начала двусторонней встречи Трампа и Зеленского

    Боец рассказал о поведении украинских военных в Искре из-за риска сдачи в плен

    Трамп анонсировал «большой день» перед встречей с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости