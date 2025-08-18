Россия
20:51, 18 августа 2025Россия

В российском регионе перевернулась фура с лошадьми

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Фура с лошадьми перевернулась в Челябинской области. О происшествии сообщает издание Baza в Telegram-канале в понедельник, 18 августа.

ДТП произошло на трассе М-5 около города Сим. В фуре находилось несколько десятков лошадей. В один момент грузовик перевернулся, из-за чего все животные получили травмы.

Всех зверей спасти не удалось. Информации о причинах аварии на данный момент нет.

Ранее 18 августа в Волгограде фура протаранила несколько легковых автомобилей и попала на видео. На кадрах видно, как грузовик влетает в машины, стоящие на перекрестке, после чего продолжает движение. Сбитые автомобили задели соседние. В облздраве сообщили, что в результате ДТП пострадали три человека, один из них госпитализирован.

