В СДЭК прокомментировали сообщения о сбое в работе сервисов

В СДЭК заявили, что сбой произошел из-за работ на инфраструктуре платформы

Компания СДЭК прокомментировала сообщения о сбое в работе сервисов. Заявление организации приводит RT в Telegram.

В компании рассказали, что неполадки могли произойти из-за работ на инфраструктуре платформы. «К сожалению, в ряде случаев они могли привести к краткосрочной остановке работы ряда каналов коммуникации с клиентами», — отмечается в сообщении.

Представители СДЭК добавили, что в 12:00 по московскому времени работы завершились.

На сбой в работе сервисов СДЭК пользователи пожаловались 18 августа. По данным портала Downdetector.su, за сутки поступило более тысячи обращений. Отмечалось, что неполадки наблюдались в работе сайта, личного кабинета и мобильного приложения. Больше всего жалоб пришло из Республики Адыгеи, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы.

4 августа также сообщалось о сбое в работе СДЭК. Пользователи столкнулись с проблемами при входе в личный кабинет и на сайт.