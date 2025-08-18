Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:34, 18 августа 2025Интернет и СМИ

В СДЭК прокомментировали сообщения о сбое в работе сервисов

В СДЭК заявили, что сбой произошел из-за работ на инфраструктуре платформы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Oleg Spiridonov / Globallookpress.com

Компания СДЭК прокомментировала сообщения о сбое в работе сервисов. Заявление организации приводит RT в Telegram.

В компании рассказали, что неполадки могли произойти из-за работ на инфраструктуре платформы. «К сожалению, в ряде случаев они могли привести к краткосрочной остановке работы ряда каналов коммуникации с клиентами», — отмечается в сообщении.

Представители СДЭК добавили, что в 12:00 по московскому времени работы завершились.

На сбой в работе сервисов СДЭК пользователи пожаловались 18 августа. По данным портала Downdetector.su, за сутки поступило более тысячи обращений. Отмечалось, что неполадки наблюдались в работе сайта, личного кабинета и мобильного приложения. Больше всего жалоб пришло из Республики Адыгеи, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы.

4 августа также сообщалось о сбое в работе СДЭК. Пользователи столкнулись с проблемами при входе в личный кабинет и на сайт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он должен отказаться от Крыма и НАТО». Что известно о предстоящей встрече Трампа и Зеленского и почему ее боятся в Европе?

    Троих человек порезали за одну ночь в российском городе

    Сжегшему российский паспорт певцу ужесточили наказание

    Буланова отреагировала на внесение в базу «Миротворца»

    Ольга Серябкина показала откровенные кадры в бикини

    Российские войска прорвали оборону ВСУ под Купянском

    В Оренбурге провели экологическую акцию

    В СДЭК прокомментировали сообщения о сбое в работе сервисов

    Женщина устала от насмешек и потратила полмиллиона рублей на уменьшение лба

    Насмерть придавившая российского ребенка скульптура стала причиной возбуждения дела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости