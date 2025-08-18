Интернет и СМИ
14:15, 18 августа 2025Интернет и СМИ

В сети распространился фейк со словами Мединского об окончании срока аренды Аляски

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В соцсетях распространилось видео, на котором помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский якобы заявляет, что Аляска — исконно русская земля, которую передали Соединенным Штатам в аренду на 160 лет. Политик также отмечает, что российский лидер Владимир Путин обсудил этот вопрос на встрече с американским коллегой и напомнил о скором окончании арендного срока. Однако видео оказалось дипфейком.

Оригинал был опубликован 9 июня. Мединский стал гостем первого эпизода программы Рика Санчеса «Эффект Санчеса» на RT. В интервью политик рассказывает о ходе мирного урегулирования украинского конфликта и о деталях общения с украинской делегацией. Так как передача была опубликована 9 июня, то президент России никак не мог на тот момент обсуждать с президентом США принадлежность территорий, о чем якобы сообщает Мединский.

Кроме того, помощник президента в своем личном Telegram-канале не раз говорил о продаже Аляски американцам. Например, в одной из своих лекций он называет продажу территорий исторической политической ошибкой.

Также при внимательном изучении опубликованного в сети видео видно неестественное движение губ Мединского. Так на второй секунде у политика на время стираются носогубные складки и пропадает естественное очертание щек. Помимо этого, звук на видео похож на тот, который слышно в момент телефонного разговора. Но Мединский сидит на интервью. Звук с оригинала видео отличается.

Сообщение о якобы заявлении Мединского об аренде Аляски не получило распространение в российских СМИ.

По результатам анализа системы мониторинга аудиовизуальных материалов «Зефир», видео является дипфейком. Система мониторинга «Зефир» — система мониторинга для анализа сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

    Все новости