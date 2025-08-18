В США понадеялись на реалистичную дискуссию с Зеленским о территориях

Fox: США ждут от Зеленского реалистичной дискуссии об обмене территориями

США ждут от президента Украины Владимира Зеленского готовности к «реалистичной дискуссии» об обмене территориями. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

По словам собеседника телеканала, Вашингтон рассчитывает, что Зеленский в ходе переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом и лидерами европейских стран представит встречное предложение, если его не устроит инициатива России.

Если украинский лидер «упрется и откажется что-либо уступать», это станет «очень плохим исходом», отмечает Fox News. Однако, по его информации, Зеленский настроен иначе.

На встрече с Трампом в Белом доме Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам. Незадолго до этого украинский лидер заявил, что передача России территорий Украины невозможна.