Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:47, 18 августа 2025Мир

В США пообещали устроить прием «дерзкому клоуну» Зеленскому на встрече с Трампом

Экс-советник Трампа заявил, что дерзкому клоуну Зеленскому устроят прием
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент США Дональд Трамп готов устроить своему украинскому визави Владимиру Зеленскому такой же прием, как и во время встречи в Овальном кабинете в феврале, если тот откажется от конструктивного диалога. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил бывший советник действующего американского лидера Стив Кортес.

«Если Зеленский захочет быть дерзким клоуном, то у нас есть правильная команда для решения вопросов с ним. Америка прежде всего», — написал экс-советник.

Ранее американский телеканал NBC News сообщил, что Трамп и Зеленский в ходе предстоящей встречи в Белом доме обсудят гарантии безопасности для Киева.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия вновь ударила по азербайджанской нефтебазе под Одессой. Пожар на ней продолжался всю ночь

    В России резко высказались о попытке Киева подорвать Крымский мост

    Москвичам рассказали о погоде в начале сентября

    В российском регионе сгорело кладбище

    Соединенным Штатам предсказали судьбу Греции и Аргентины

    В Киев приедет делегация США

    Россиян предупредили о надвигающейся магнитной буре

    Звезда «Секса в большом городе» призналась в безразличии к критике сериала

    Путин рассказал премьеру одной страны о переговорах с Трампом

    Apple откажется от iPhone 18

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости