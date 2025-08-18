В США пообещали устроить прием «дерзкому клоуну» Зеленскому на встрече с Трампом

Экс-советник Трампа заявил, что дерзкому клоуну Зеленскому устроят прием

Президент США Дональд Трамп готов устроить своему украинскому визави Владимиру Зеленскому такой же прием, как и во время встречи в Овальном кабинете в феврале, если тот откажется от конструктивного диалога. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил бывший советник действующего американского лидера Стив Кортес.

«Если Зеленский захочет быть дерзким клоуном, то у нас есть правильная команда для решения вопросов с ним. Америка прежде всего», — написал экс-советник.

Ранее американский телеканал NBC News сообщил, что Трамп и Зеленский в ходе предстоящей встречи в Белом доме обсудят гарантии безопасности для Киева.